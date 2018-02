Afrique de l'Ouest: Réunion du G5 Sahel - 414 millions d'euros de financement dont 50 millions de l'UE

Force conjointe cherche soutien politique et financier. C'est le nouvel appel lancé ce matin à la conférence des donateurs pour cette force antiterroriste du G5-Sahel. Les présidents des pays membres ; Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso ont fait le déplacement à Bruxelles, une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement européens aussi, pour marquer leur solidarité dans la lutte contre le jihadisme dans la zone sahélienne. La force du G5 avait déjà mobilisé 250 millions d'euros de budget. L'objectif était de dépasser les 300 millions. Mission accomplie.

Objectif atteint, puisque la communauté internationale va soutenir la force conjointe du G5-Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. L'Union européenne et ses Etats membres participeront pour près de la moitié à ce financement.

« La paix n'a pas de prix dans le Sahel », avait déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini à son arrivée à Bruxelles ce vendredi. L'Union européenne a donc débloqué cette enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros pour la force conjointe du G5 Sahel, censée devenir pleinement opérationnelle en milieu d'année et dont la mission est de lutter contre les groupes jihadistes dans la région du Sahel.

« Il s'agit de donner un avenir aux enfants du Sahel, a insisté le président actuel du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou. Une jeunesse qui n'a que deux options à l'heure actuelle : mourir en mer ou répondre à l'appel de bandes criminelles, responsables du trafic d'armes ou du trafic de drogue. »

Il faut un financement pérenne, explique Mahamadou Issoufou

Mahamadou Issoufou a insisté sur la nécessité d'un financement pérenne. « La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée va coûter chaque année quelque 115 millions d'euros et on ne sait pas combien de temps ce combat va durer », a-t-il précisé.

Pour le président nigérien, « la sécurité est un bien public mondial. Nous luttons contre le terrorisme pour les habitants du Sahel, mais aussi pour les habitants du reste du monde nous avons donc besoin de votre soutien ». Deux soldats français de l'opération Barkhane ont encore été tués dans la région mercredi 21 février.

« Un combat qui ne concerne pas que les pays du Sahel. Le terrorisme n'a pas de frontières », a également insisté le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. « Il faut donc une mobilisation aussi importante que pour l'Irak et pour la Syrie. C'est une course contre-la-montre , a-t-il poursuivi. Les terroristes de la région vont intensifier leurs attaques. Il faut donc que les financements débloqués arrivent le plus vite possible sur le terrain ».