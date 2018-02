Sénégal: Levée du corps d'Amadou Mbaye Loum - Ultime hommage au plus militaire des civils

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Bien que précurseur dans la spécialisation sur les questions militaires, Amadou Mbaye Loum appartenait à une corporation qui lui a rendu hommage à travers le secrétaire du Synpics. Mais également par son ancien directeur et mentor, Pathé Fall Dièye. Ce dernier a salué le fait qu'il ait réussi à faire « alliance de la parole, de l'image et du son avec les Fas ».

A ces hommes étoilés, l'on pouvait ajouter tous ces militaires qui ont salué la dépouille du plus militaire des civils. Mais aussi ces généraux aujourd'hui dans la deuxième section avec qui le désormais défunt a partagé tant de peines, des moments de joie, mais surtout les rigueurs d'une opération militaire. Il s'agit de Pathé Seck, Ousmane Ibrahima Sall, les deux Abdoulaye Fall (de l'Armée et de la Gendarmerie), Alioune Samba, Abou Thiam.

