Sénégal: Au dernier jour de procès, «Khalifa Sall doit être condamné», pour le parquet

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Debout dans une salle silencieuse le procureur conclut : « Il manque un milliard et quelque dans les caisses de l'État et il, Khalifa Sall, doit être condamné ».

Bassirou Gueye enchaîne avec une pointe d'humour « On me parle de Senghor. Pourquoi il n'est pas ici, franchement je ne sais pas... »

Le procureur revient sur les critiques de la défense à son encontre : « On me dit : pourquoi vous n'avez pas arrêté les anciens maires de Dakar. Pour deux raisons : Les faits sont prescrits et je n'ai pas reçu, comme pour cette affaire, de rapport de l'Inspection générale d'État demandé par le président de la République ».

Ce vendredi 23 février est normalement le dernier jour du procès de Khalifa Sall. Le député-maire de Dakar est soupçonné de détournements de derniers publics. Pour ses avocats, aucun acte illégal n'a été commis. Le parquet a requis 7 ans de prison et 5,5 milliards de francs CFA d'amende. Depuis jeudi 22, la dernière phase du procès est consacrée aux répliques, ultimes prises de parole de toutes les parties. Jeudi, l'État ; vendredi 23 après-midi, la défense de Khalifa Sall ; et le matin, c'est le procureur qui a eu la parole.

