Rwanda: Au moins cinq réfugiés congolais tués par la police au cours d'émeutes

Selon le porte-parole de la police rwandaise, Theos Badege, « des manifestants violents armés de pierres, de bâtons et de projectiles en fer ont agressé et blessé sept policiers ».

C'est à ce moment précis que la situation a dérapé, selon le récit de la porte-parole de l'agence onusienne : en rage, des réfugiés auraient alors attaqué un poste de poste situé dans le camp et pris en otage des policiers. Et les rumeurs vont devenir vérité, car des collègues de ces derniers tirent et font 5 morts et 20 blessés parmi les réfugiés congolais, d'après un bilan de la police.

La tension n'a cessé de monter depuis mardi 20 février, lorsqu'environ 700 réfugiés congolais du camp de Kiziba ont marché sur la ville de Kibuye, à quelque 17 km à l'ouest de leur camp, pour protester contre une réduction de 25% de leur ration alimentaire en janvier. Cela après une autre baisse de 10% trois mois plus tôt. Une fois à Kibuye, les manifestants ont assiégé le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les explications sur le manque de fonds ne parviennent pas à les calmer, selon l'organe onusien.

