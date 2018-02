Angola: Un responsable angolais admet le succès dans la pacification du Lesotho

Quarante-neuf maisons ont été détruites dans les municipalités de Samba Caju et Lucala… Plus »

"Lorsque nous sommes arrivés, le climat était très tendu entre les politiques, les militaires et les policiers. Deux commandants des forces armées avaient été assassinés en deux ans », a-t-il dit ajoutant que la mission qui s'étendra jusqu'au 20 mai, a permis d'obtenir près de 40% de médiation cherchant les points de convergence entre le pouvoir et l'opposition pour faire avancer le processus.

Matias Bertino Matondo a fait savoir que la "mission se déroule très bien et les attentes sont bonnes". Il a également qualifié de satisfaisante l'assistance des autorités locales et des partenaires du processus de paix.

Selon lui, le travail de la mission débuté il y a trois mois se résume à la conciliation des forces politiques, la formation professionnelle entre les forces armées et la police ainsi que l'inclusion et la sensibilisation de la société civile pour obtenir et maintenir la paix dans le pays

