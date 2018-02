Angola: La réalisation des élections locales accélérera le développement national

Huambo — La réalisation des élections locales va accélérer le processus de développement du pays de manière durable, a déclaré vendredi, à Huambo, le secrétaire local de l'UNITA, Liberty Chiyaka.

Parlant aux vendeurs sur le marché informel en Allemagne, où il est allé écouter les difficultés des vendeurs, le politicien a admis que son organisation considérait les élections municipalités comme un défi fondamental pour atteindre le bien-être de la population.

Selon Liberty Chiyaka, avec la mise en œuvre des élections, les organes de décision seront plus proches de la réalité, soulignant que plus le pouvoir est décentralisé, meilleur est le processus décisionnel et la résolution des problèmes de la population.

Il a également dit que le défi était lancé par le gouvernement et que s'il n'y a pas de changement, les premières élections locales dans le pays devraient en principe avoir lieu en 2020.

Lundi dernier, sous la direction du Président de la République, le conseil de la gouvernance locale s'est réuni à Benguela pour discuter du mémorandum sur la stratégie de mise en œuvre des autorités locales.

Le document en question présente des options politiques et alternatives pour la création de ces organes du Pouvoir local, dont le processus doit se dérouler en trois phases distinctes. La première phase sera consacrée au renforcement de la déconcentration, la seconde à la mise en œuvre du premier groupe d'élections locales, et la troisième phase à l'augmentation progressive du nombre d'élections locales et le renforcement de leurs compétences.