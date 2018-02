Angola: Le pays compte plus de 300.000 fonctionnaires

Luanda — La fonction publique en Angola compte actuellement 338.423 employés et agents administratifs, a déclaré vendredi à Luanda, le ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jesus Maiato.

Le gouvernant, qui s'exprimait à la cérémonie d'ouverture du Conseil consultatif de l'institution, a indiqué que de ce nombre, 47.021 sont des fonctionnaires de l'administration centrale et 338.402 de l'administration locale, dont 161.649 femmes et 223.774 hommes, représentant respectivement 42 et 58%.

Le ministre a expliqué que ces travailleurs étaient principalement liés au secteur de l'éducation, avec 169.280 et de la santé, avec 88 264, les deux secteurs représentant 257.544, soit 67% du total du personnel de la fonction publique.

Jesus Maito a ajouté que, dans le cadre de la formation des fonctionnaires et des travailleurs du secteur des entreprises, l'Ecole nationale d'administration (ENAD) a formé 1.622 personnes.

Le gouvernant a dit que son secteur accordait une grande importance à la composante formation, de sorte que le Programme de valorisation de la fonction publique a formé 4.517 employés de l'administration centrale de l'État.

En ce qui concerne le Service intégré d'assistance aux citoyens (SIAC), il a desservi 2.743 321 citoyens et, dans l'inspection de la fonction publique, il a été effectué 17 inspections, dont neuf à l'intention des organes centraux.

Il a mentionné que dans le cadre du programme d'entrepreneuriat, 22.831 jeunes finalistes du cycle de formation et 4.219 jeunes du programme «Entrepreneuriat dans la communauté» ont été formés dans 97 actions de formation.

Au total, 12.022 jeunes ont été formés dans les unités formatrices du Système national de formation professionnelle pour «créer leur propre entreprise» et «chercher un emploi». Dans ce segment, 6.871 jeunes ont bénéficié du crédit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat dans la communauté.

Le secteur a également formé 1.169 jeunes dans des centres locaux d'entrepreneuriat et d'emploi, où 149 cours ont été dispensés dans les centres INEFOP et 320 dans des centres privés, et 44.548 jeunes ont été formés dans le cycle de formation 2017.

Le Conseil consultatif du secteur aborde, entre autres, les activités menées par les organes centraux, déconcentrés et supervisés, dans les domaines de l'administration du travail, de l'administration publique et de la sécurité sociale et du plan d'activités pour l'année en cours.