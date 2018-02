Tunisie: Une enveloppe totale de près de 50 millions d'euros

De son côté, Pierre Bérégovoy, directeur général de l'Ubci, a indiqué que «la signature de ces contrats avec la Berd permet d'accélérer l'accompagnement des entreprises tunisiennes dans une phase délicate que connaît l'économie nationale. Elle témoigne également de la confiance des bailleurs de fonds internationaux et en particulier de la Berd, dans la performance financière de l'Ubci et son expertise à l'échelle nationale, renforcée par un savoir-faire international à travers sa maison mère BNP Paribas».

Le président de la Berd, M. Suma Chakrabarti s'est félicité de cette collaboration entre sa banque et l'Ubci Groupe BNP Paribas exprimant sa satisfaction de cette coopération : «Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat fructueux par la signature de ce nouveau paquet financier. Il soutiendra davantage l'accès des entreprises privées au financement, dont elles ont tant besoin, renforcera le milieu des affaires tunisien et soutiendra également l'économie locale par la création de nouvelles opportunités d'emploi. En outre, la ligne de financement du commerce international contribuera au développement des échanges commerciaux au profit des entreprises tunisiennes».

Enfin, une troisième ligne, d'une valeur de 10 millions d'euros, permettra à l'Ubci d'augmenter sa capacité de financement des gros projets, via un mécanisme de partage des risques. L'Ubci devient ainsi la première banque qui signe une ligne de partage des risques avec la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement dans la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée (Semed).

Le second accord prévoit également une ligne d'accompagnement des opérations de commerce international de 10 millions de dollars qui permettra à l'Ubci de soutenir les exportations et les importations de ces mêmes acteurs de l'économie tunisienne, dans le cadre du Trade facilitation programme (TFP) mis en place par la Berd.

Le prêt prévu par le premier accord servira à financier les PME clientes partenaires de l'Ubci, dont l'une des missions phares est de soutenir l'économie locale à travers le développement de son tissu entrepreneurial. Cette enveloppe facilitera l'accès des petites et moyennes entreprises aux financements de leurs activités, participant ainsi à la création d'emplois et à l'essor de la croissance. A noter que 90% environ des entreprises tunisiennes sont des PME, véritable catalyseur de l'économie locale.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.