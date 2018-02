Tunisie: «L'envie de bien faire»...

interview

Certes, après nos deux matches face à l'ESS et au CA, nous étions déterminés à faire une bonne performance face à cette équipe mauritanienne. On a une totale confiance en notre équipe et dans son potentiel. Je me sens bien, comme mes coéquipiers. Le plus important, c'est la force du groupe. On espère qu'on sera bien pour aborder le dernier virage de la Ligue 1.

La première mi-temps a été compliquée pour l'équipe. A quoi est-ce dû?

C'est vrai. Nous n'avons pas retrouvé nos repères. Heureusement que nous avons marqué dès l'entame du match. Les Mauritaniens étaient assez vifs pour nous gêner. Mais à la reprise, nous avons retrouvé notre jeu fluide qui nous a permis de réaliser un festival offensif.

Quel est le secret de cette équipe espérantiste ?

Les clés de notre réussite sont : jouer notre football technique, jouer en bloc, jouer haut et s'imposer physiquement en bien entament nos matches.

Quel est le secret de votre retour en force ?

Je suis content de mon retour à l'Espérance, je me sens chez moi. Il n'y a pas de secret : seul le travail paye. Il faut avoir une envie de se surpasser. Je dois remercier tout le staff technique et mes coéquipiers qui ne cessent de m'aider et de m'encourager de bien faire et d'aider l'équipe dans de bonnes conditions. Certes,j'ai bien réussi mes matches depuis mon retour. Mais le mérite revient incontestablement à Khaled Ben Yahia qui m'a redonné l'envie de jouer et d'être Samah Derbali. Mais le plus important, c'est de gagner.

Vous allez rencontrer Gor Mahia après 31 ans, ce sera une revanche pour l'Espérance !

On a le potentiel pour battre n'importe quelle équipe. On n'aime pas perdre. On va attaquer le match aller contre Gor Mahia avec détermination et avec une volonté de vaincre. Nous sommes prêts pour cette double confrontation. Mais auparavant, il faut battre l'USM en Ligue 1 et faire un grand pas vers le titre national.