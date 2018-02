Angola: L'hémicycle approuve le décret sur le rapatriement des capitaux

Quarante-neuf maisons ont été détruites dans les municipalités de Samba Caju et Lucala… Plus »

Pour Macuta Nkondo, également de CASA-CE, les détenteurs des fonds domiciliés à l'étranger ne sont pas seulement les dirigeants du MPLA-parti au pouvoir, mais également certains leaders corrompus de l'opposition, ayant appelé à une attention soutenue sur les conditions sociales de la population de plus en plus difficiles.

Le document du principal parti de l'opposition, le premier reçu à l'hémicycle portant la mention urgente, ne défend pas à peine le rapatriement des capitaux non déclarés. Ce parti propose une loi à deux paramètres, l'un régulant le détournement d'argent et l'autre des biens acquis par vol.

Pour l'Unita, les ressources patrimoniales transférées ou gardées à l'étranger ou à l'intérieur du pays non déclarées par des personnes physiques ou juridiques devront être dûment déclarées à l'Etat angolais et le détenteur devra payer une contribution extraordinaire.

Dans la proposition conduite à la plénière par le Gouvernement, les angolais détenteurs des ressources financières à l'étranger supérieures à 100 mille dollars non déclarées ont un délai de six mois pour rapatrier cet argent sans être poursuivis judiciairement et sans paiement des taxes.

