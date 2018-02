Tunisie: Les ministres répondent aux questions orales

Il a aussi renvoyé le projet de loi portant approbation d'une convention de prêt, conclue le 21 décembre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque africaine de développement à la commission des finances et de la planification.

Le bureau de l'ARP a transféré le projet de loi autorisant l'Etat à augmenter les fonds alloués à la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) à la commission parlementaire de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.

Durant la même plénière, les députés examineront le projet de loi portant approbation d'un accord de prêt, signé le 16 novembre 2017 entre la République Tunisienne et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour la contribution au financement de la construction et l'équipement de quatre hôpitaux régionaux.

Une séance plénière sera tenue le 6 mars 2018 pour l'examen de plusieurs projets de loi dont celui portant approbation d'un accord de prêt, conclu le 27 juillet 2017, entre le gouvernement tunisien et le fonds saoudien pour le développement pour le financement d'un projet de «construction et d'équipement de deux hôpitaux à El Jem et Sbiba.

