Tunisie: La terrible guerre de positions

Toute cette bataille de classement interfère, bien entendu, avec les autres exigences retenues pour les Municipales, qui sont les deux niveaux de parité homme/femme, la présence d'un jeune en bonne place sur la liste et celle recommandée d'un candidat porteur d'un handicap, sachant que tous les candidats doivent produire chacun d'eux des quitus fiscaux, l'un relatif aux impôts sur les revenus et l'autre sur les taxes municipales.

Si le problème se pose et s'est posé chez tous les partis et toutes les listes indépendantes ou associatives, il s'est avéré d'autant plus complexe pour les listes de coalition des onze partis qui ont unifié leur candidature sous l'appellation d'Union civile. Car se pose pour eux des critères multiples de sélection dépassant la simple présupposée popularité ou compétence. Car chaque courant voudrait être le mieux placé pour avoir le maximum de chances de se retrouver au sein du Conseil municipal de telle ou telle ville, encore plus s'il s'agit d'un chef-lieu de région.

En vue des Municipales du 6 mai, cette guerre des positions apparaît comme encore plus acharnée qu'en 2014, dans la mesure où les candidatures indépendantes s'empilent davantage que lors des législatives, du fait du caractère citoyen, ouvert à tout un chacun, de l'enjeu municipal. Sans oublier qu'en plus, le maire sera choisi parmi les têtes de liste.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.