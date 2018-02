Tunisie: Le cri d'alarme de l'ESZ!

Les hommes passent...

Avec l'accession du club en Ligue 1, une deuxième vague de responsables a vu le jour. Mouldi Mnakri, Béchir Abichou, Belgacem Mnafakh, Ridha Frêa, Yacine Gana, Fethi Jamaâ, Ali Oueriemmi, Mouldi Abichou et bien sûr Abdallah Belhiba. Les choses ont bien changé. L'ESZ s'est fait un nom parmi les grands. Cependant, les deux derniers d'entre eux, avant le président actuel, ont vidé le club de sa substance. Les bons joueurs et les jeunes talents ont été tous vendus ; cela a aggravé la situation du club et c'est connu par tout le monde à Zarzis.

A présent, on sait bien que l'ESZ souffre de difficultés matérielles. Son effectif est réduit. L'entraîneur des gardiens vient de se retirer...Et, plus d'une fois, le président en exercice Abdallah Belhiba a convié les ex-présidents et les hommes d'affaires de la ville à une réunion, en présence du gouverneur de Médenine, la semaine dernière, en vue d'apporter de l'aide à la caisse du club, mais c'était toujours la déception. En effet, comme auparavant, les anciens présidents n'ont jamais remis les pieds au stade ou au local, une fois leur mandat expiré, à part quelquefois Ridha Friaa et Fethi Jamaâ. Un nombre restreint d'hommes d'affaires étaient au rendez-vous.

L'ESZ lutte maintenant pour la survie et sa situation reste critique. Cotusal, Marétap et l'OTD, principalement, devraient accourir à son aide.