Tunisie: Vers un tourisme alternatif et solidaire

Après le succès de la première édition en 2017, «Z'ammour Trekking» revient pour une seconde aventure, du 17 au 20 mars 2018 à Zammour, un village berbère situé à Médenine (Sud tunisien) et regorgeant de richesses patrimoniales, culturelles et naturelles.

L'initiative «Z'ammour Trekking» est une rencontre entre les sports de montagne et le patrimoine culturel. L'objectif étant de promouvoir un tourisme alternatif et solidaire, pour des randonneurs intéressés d'essayer de nouveaux sentiers et pour des voyageurs passionnés par la découverte de villages restés authentiques.

Pendant quatre jours, les visiteurs vadrouilleront dans les montagnes le jour, et profiteront des soirées folkloriques le soir, autour d'un feu de camp.

Des tentes berbères seront installées chaque soirée sous une forme circulaire «Douar». Les campeurs auront à leur disposition un camp pour installer leurs propres tentes, comme ils pourront utiliser les chambres de l'un des châteaux du désert: Ksar Zammour.

Chaque nuit au «Douar», les randonneurs profiteront de l'hospitalité des villageois et villageoises. En effet, les femmes locales prépareront les petits-déjeuners typiques de la région et des plats traditionnels pour le dîner. Des artistes animeront les soirées folkloriques et des bénévoles passionnés seront mobilisés pour le bon déroulement de l'événement. Des poésies populaires, des contes folkloriques, du théâtre, des jeux traditionnels (Hockey du Sahara, Tengiz ElWazra, Kherbga, etc.) seront également proposés.

Pour cette nouvelle édition, le programme prévoit également une compétition, «Zammour Trail Marathon», de 40 km et le gagnant bénéficiera d'un voyage au Maroc pour faire l'ascension du djebel «Toubkal» (Sud de Marrakech).

L'édition 2018 sera marquée, en outre, par l'organisation d'un concours de photographie et d'une exposition de plantes médicinales et de produits artisanaux fabriqués et présentés par les femmes rurales de Zammour.

«Z'ammour Trekking», dont la soirée de clôture sera marquée par un concert de l'artiste Bayrem Kilani, alias Bendirman, sera aussi l'occasion de découvrir l'histoire du village berbère Zammour et ses traditions d'antan.