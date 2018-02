Tunisie: Une étincelle dans la grisaille

Hechmi Hmidi, secrétaire d'Etat au ministère de l'Energie et des Mines, accompagné du directeur général des mines et du PDG de la CPG, ont élu domicile depuis trois jours au siège du gouvernorat qui fut envahi par des centaines de jeunes venus des différentes délégations du bassin minier à la recherche des raisons de ce mutisme qui n'a que trop duré. Dialoguer avec eux est loin d'être une sinécure. Et pour cause, avec une confiance ébranlée, il sera difficile de les convaincre, de les reconquérir. La place du gouvernorat donne le décor d'une ruche d'abeilles même si la saveur du miel n'y est pas. Nous y étions pour jauger l'attente de ces manifestants qui se sont déplacés pour laisser entendre leur voix.

Fatma Zohra, 35 ans, technicien supérieur en informatique, déclare: «Nous sommes venus de Moularès pour rencontrer le secrétaire d'Etat. Je fais partie du groupe qui bloque la voie ferrée avec 11 autres sit-inneurs. Nous voulons une source de revenu pour vivre dignement, et ce n'est pas seulement la CPG qui nous intéresse. Nous en avons assez des promesses du passé. Nous voulons retrouver notre dignité dans une ville devenue invivable à cause du phosphate et cette fois-ci, nous sommes décidés à aller au bout de nos requêtes. La voie ferrée ne sera dégagée et les campements ne seront levés des sites de production que lorsque nos doléances seront entendues. Les promesses, on en a assez depuis 2008. Donnez-nous de quoi subsister, on libère les lieux. Sinon, le blocus pourrait durer une éternité».

Zied, licencié en français, originaire de Moularès décrit la situation comme chaotique et reproche aux responsables leur manque de tact dans le dialogue : «Nous sommes là depuis deux jours, à chaque fois le délégué de la région sort pour nous demander de désigner des représentants afin de se concerter avec le secrétaire d'Etat. Mais, rien de tout cela ne fut. Nous exigeons le recrutement à la CPG. Ils sont 60 à être admis au dernier concours de recrutement dont 30 diplômés de l'enseignement supérieur. C'est un quota qui ne répond guère à nos attentes. Notre patience a pris fin et les décideurs politiques devront venir jusqu'ici pour voir notre calvaire et la misère qui sévit dans ces contrées. Notre situation n'a pas changé d'un iota depuis 2008. La reprise de la production ne se fera pas avant que la délégation de Moularès ne bénéficie de l'égard des centres de décision». Des témoignages qui n'incitent guère à l'optimisme pour voir «l'embargo levé par ces jeunes et adultes venus crier halte aux promesses restées lettre morte, et pour qui la révolution doit servir à bannir des pratiques de l'ancien régime mais qui sont encore là».

L'espoir reste permis

De l'autre côté, le secteur est agonisant même si l'espoir demeure de mise pour sauver les meubles et débloquer une situation qui donne des tourments depuis le 20 janvier dernier. Certes, il y a des lueurs dans un ciel gris, mais il est trop tôt pour jubiler. A Medhilla, l'activité du phosphate a repris avec une cadence lente en vertu d'un ultimatum de 3 jours fixé par les protestataires. De son côté, Romdhan Souid, PDG du trust, espère tout de même, en dépit de la valse des chiffres qui font grincer des dents. «Nous continuons à œuvrer pour trouver la voie du salut avec les concertations établies entre le gouvernement et le ministère de tutelle, d'une part, et les sit-inneurs d'autre part et qui nous ont lancés des signaux positifs avec la reprise de la production à Medhilla et Moularès.

Le constat est inquiétant, surtout pour le Groupe chimique de Tunisie, contraint à l'arrêt forcé de ses différentes usines, faute d'approvisionnement. Nous espérons reprendre le transport du phosphate de Redeyef vers les unités du Groupement, sachant que les stocks bloqués à Redeyef s'élèvent à 1 million de tonnes et 600 tonnes à Moularès. Arriver à assurer le transfert de ces stocks permettra à coup sûr au GCT de satisfaire ses engagements, surtout envers son client stratégique (le Bangladesh). L'inactivité de la production nous a énormément affectés avec la perte de certains de nos clients en Europe et en Turquie, sans omettre le marché local».

Le son de cloche est différent dans les deux camps et l'on s'efforce d'espérer un revirement de la situation dans l'intérêt de notre économie même si la résolution du problème ne tient pas seulement à l'embauche des jeunes. C'est comme un volcan qui s'éteint mais qui risque de se réveiller à tout moment. Le bassin minier a besoin d'un plan de développement multidimensionnel.