Ile Maurice: Une «Padwoman» mauricienne pour Rodrigues

Mais cela ne l'a pas découragé pour autant. Après deux ans d'essai, Arunachalam Muruganantham a réalisé que les serviettes hygiéniques sont faites à partir de fibres de cellulose et non du coton, comme il le croyait.

Touché par le fait que sa femme ramassait de vieux vêtements et des journaux pour s'en servir lorsqu'elle avait ses règles, Arunachalam Muruganantham a essayé de confectionner des serviettes hygiéniques de ses propres mains. Ce, à l'intention de son épouse et de ses sœurs. Mais ces dernières n'ont pas coopéré. L'Indien s'est alors tourné vers d'autres volontaires.

C'est en 2010 qu'Anooradah Pooran a fait la rencontre du fabricant de cette machine, Arunachalam Muruganantham, lors d'un atelier de travail en Inde. Le vrai «Padman» a présenté sa machine et a donné les raisons qui l'ont poussé à la fabriquer (voir plus loin).

