Mali: Barkhane mène des opérations anti-terroristes dans la région de Gao

Dans le collimateur: Adnan Abu Walid al-Sahraoui, chef de l'« Etat islamique du Grand Sahara » et ses hommes. Al-Sahraoui et son groupe sont installés à la frontière Mali-Niger, dans une forêt, plutôt dans une des forêts de ce secteur.

Bilan provisoire des opérations, au moins deux nouvelles arrestations ce vendredi, soit au total au moins six jihadistes arrêtés, du matériel roulant saisi, ainsi qu'une quantité importante d'armes et surtout l'une des bases jihadiste détruite.

Il y a le Gatia, groupe armé des Touaregs de la tribu des Imerades et alliés, proches du gouvernement malien, et une branche du Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA). Le MSA un mouvement désormais divisé.

