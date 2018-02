Togo: Après les préalables, le débat rentre dans le concret

Les opposants réclament un retour à la constitution de 1992 pour une raison simple. Ils pensent que dans sa formulation relative à la limitation des mandats il y a une opportunité pour demander le départ immédiat du chef de l'Etat ou au plus tard en 2010, terme de son mandat et l'impossibilité de se représenter.

Après l'étape des préalables exigés par les 14 partis de l'opposition et acceptés par le pouvoir, notamment la libération des personnes interpellés lors des manifestations et celles détenues pour leur implication éventuelle dans l'incendie des marchés de Kara et de Lomé (janvier 2013), les discussions devraient rentrer dans le vif du sujet.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.