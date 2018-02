Congo-Brazzaville: Bruxelles - Conférence sur l'investissement au pays

« Au Congo, la liberté d'entreprendre est garantie par la Constitution et la Charte des investissements permettant à toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, d'entreprendre, sur le territoire de la République du Congo, une activité agricole, minière, industrielle, forestière, artisanale, commerciale dans le respect des lois et règlements de la République », a-t-il rappelé.

Annick Patricia Mongo a apporté des réponses précises et a invité les entrepreneurs belges-luxembourgeois ACP à saisir les nombreuses opportunités d'investissements qui s'offrent à eux dans différents domaines en général, spécialement dans celui de l'agriculture où les sociétés déjà installées au Congo recherchent des partenaires techniques et financiers. De même, elle invite ces entrepreneurs à participer aux efforts du groupe qui ira visiter le Congo au mois de mai prochain.

Des propos présidentiels émis sur l'état de la Nation en août 2012, réédités en décembre 2018, « l'urgence de construire un secteur productif dynamique et concurrentiel, un appel et la garantie des investissements directs étrangers ».

Le premier diplomate congolais en Belgique a, quant à lui, rappelé la volonté politique du chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso d'apporter une réponse à la vulnérabilité de l'économie nationale, longtemps exposée aux fluctuations du prix du pétrole et aux incertitudes de la conjoncture internationale de façon plus globale.

