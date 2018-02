Angola: L'Exécutif cherche plus de 247 millions d'euros pour Laúca

Luanda — Deux cent quarante-sept millions 860 mille euros est le montant total approuvé de l'accord de financement à signer entre la Baque Standard Chartered, pour couvrir le système de transport d'énergie associé à la mise à profit de l'hydroélectrique de Laúca.

L'accord financier approuvé dans un décret présidentiel publié dans le Journal officiel du 20 février de l'année en cours, auquel l'Angop a eu accès vendredi, sera paraphé par le ministre des Finances.

Le décret justifie la nécessité de mettre en œuvre les projets intégrés dans le programme d'investissement public, dans le cadre de la politique d'investissements pour le développement économique et social du pays.

Ce financement de la Banque Chartered en faveur du barrage de Laúca sera ajouté à un autre d'un montant de 75 millions de dollars qui sera mis à disposition par la Banque sud-africaine de développement (DBSA).

L'accord de financement avec la Banque sud-africaine de développement, approuvé et publié dans le Journal officiel du 6 février, vise à poursuivre les travaux de la centrale hydroélectrique de Laúca, située dans la province de Malanje.

La construction du complexe hydroélectrique de Laúca a pris en compte le détournement de la rivière, en juin 2012, la construction du corps du barrage qui a 156 mètres de haut (équivalent à un immeuble de 54 étages), étant en mesure de stocker plus de six millions hectomètres d'eau.

Des fouilles de tunnels ont également été effectuées, couvrant une longueur d'environ 21 kilomètres et une centrale de 2.070 mégawatts construite.

Ce grand projet de génie civil et d'hydroélectricité du pays est un investissement de l'État angolais évalué à 4,5 milliards de dollars américains et constitue plus de deux fois le plus grand barrage en exploitation, celle de Cambambe, avec 960 mégawatts.

L'utilisation de Laúca, un projet structurant du secteur de l'électricité, inclus dans le Plan national de développement (2012-2017), débitera le système national d'électricité 2.070 mégawatts, dont 2.004 mégawatts de la centrale et 65 MW de la centrale écologique.

Deux des six turbines prévues de 334 MW sont déjà en service, la troisième démarre en mars.

Une fois achevé (d'ici à 2018), le barrage apportera la stabilité énergétique et amorcera le processus d'interconnexion des systèmes nord, centre et sud du pays, et la production augmentera d'environ 122%.