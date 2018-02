Afrique: Organisation Jeux Africains 2019 - Le Maroc sur un autre front ?

C'est ce qu'a laissé paraître Rachid Talbi El Alami, ministre des Sports, mais à une condition: « Le Maroc pourrait organiser les Jeux Africains si on les transforme en jeux qualifiant aux JO, pour ramener les grands athlètes africains et leur donner ainsi une dimension ou un caractère international. Je veux que ces Jeux évoluent. J'ai demandé d'effectuer une visite de travail pour les intégrer dans l'agenda olympique comme font d'autres continents« .

