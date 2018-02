Mauritanie: Le Président de la République visite le siège de l'UE

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité, jeudi après-midi à Bruxelles, le siège du parlement européen où il a été reçu par le président de cette institution, M. Antonio Tajani.

Le chef de l'Etat a exprimé l'attachement des deux parties aux valeurs démocratiques et leur volonté d'œuvrer ensemble pour la préservation de la sécurité et de la stabilité dans le monde en général, et dans la région du Sahel en particulier, réitérant leur détermination à lutter contre le terrorisme et toute autre forme d'extrémisme.

Le Président de la République et le président du parlement européen ont tenu une réunion de travail au cours de laquelle ils ont passé en revue, les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage dans les domaines d'intérêt commun.

La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Economie et des Finances, du directeur de Cabinet du Président de la République et de l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles et de notre représentant permanent auprès de l'Union Européenne.