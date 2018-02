Mauritanie: Clôture des travaux d'une conférence islamique sur l'extrémisme

Les participants aux travaux de la Conférence islamique internationale, organisée sous le thème: « Le présent de la Nation islamique à la lumière des défis de l'extrémisme violent », ont rendu publiques, jeudi, à l'issue de leurs travaux, des recommandations insistant notamment sur la nécessité de diffuser les concepts corrects de la Charia, tout en accordant l'importance à la bonne éducation des jeunes.

Ils ont également appelé les Oulémas et cheikhs à assurer une saine visibilité de l'islam ainsi qu'à lutter contre toutes les formes d'intolérance et de violence.

La conférence a également recommandé la création de sites islamiques, désapprouvant l'extrémisme et les excès.

Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, M. Ahmed Ould Ehl Daoud a loué la pertinence des recommandations faites à la clôture de cette conférence, affirmant qu'elles seront adoptées et mises en œuvre par son département, dans sa lutte contre l'excès et l'extrémisme violent.

« Cette approche n'aurait jamais pu se concrétiser et aboutir à de tels résultats, sans la grande attention accordée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à la sécurité et à la quiétude du peuple mauritanien et à son attachement constant aux valeurs justes de l'Islam, aussi bien dans ses aspects spirituels que pratiques », a-t-il dit.

« Les participants ont mis à nu les discours fanatiques résultant des interprétations erronées, mettant en exergue leur contradiction avec les concepts réels de l'Islam », a-t-il ajouté.

Le doyen de la faculté africaine islamique au Sénégal, M. Mohamed Ahmed Lô, a souligné dans son intervention à cette occasion, l'importance de l'existence de l'Etat rationnel, qui préserve sa religion, assure une éducation saine à aux citoyens et organise les forums, pour servir l'Islam et les musulmans, louant les efforts déployés par la Mauritanie à ce propos.

«Selon les dernières statiques, les jeunes représentent plus de 70% de la population africaine et peuvent en conséquence, s'ils bénéficient d'une bonne éducation, servir leurs pays et participer activement au développement national de l'ensemble des pays du continent », a-t-il dit.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de nombreux Oulémas, exégètes, imams et Cheikhs de Mahadras.