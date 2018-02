Maroc/Congo-Kinshasa: CAF Supercoupe 2018 - Le VAR, l'autre acteur de WAC - Mazembe

Ce sera la découverte de la Supercoupe 2018 ce samedi 24 février à Casablanca. Expérimenté lors du CHAN 2018, le VAR (arbitrage par vidéo assistance) interviendra dans la prise de décision des officiels de la rencontre. De quoi réjouir la CAF et l'IFAB.

« C'est un moment historique pour le football africain. je suis heureux que nous ayons pris l'initiative de mettre la technologie au service du développement du jeu. Je suis optimiste que l'impact sera observé au niveau du jeu« , a confié Amr Fahmy, secrétaire général de la CAF.

⚽ HISTORIC DAY: Super Cup between @WACofficiel and @TPMazembe will be 1st African competitive game with VAR.

🗨 This is a huge step for African football. I'm proud that Africa has taken initiative to embrace latest technology - Amr Fahmy, @CAF_Online General Secretary @FIFAcom pic.twitter.com/KzvrcnVKkt

-- The IFAB (@TheIFAB) 21 février 2018

Le Zambien Janny Sikazwe qui sera aux manettes de la rencontre pourra donc solliciter les services de la vidéo sur certaines de ses décisions lors du match entre le Wydad Athletic Club (vainqueur de la Ligue des champions) et le Tout Puissant Mazembe (détenteur de la Coupe CAF).

Le dispositif a été expliqué aux deux clubs ce jeudi.

Durant le CHAN au Maroc, le VAR est resté en test offline jusqu'à la fin de la compétition.

The referees are ready for the big game .. With the assistant of the VAR for the first time in Africa @WACofficiel - @TPMazembe #TOTALCAFSC pic.twitter.com/72MGZ1Derr

-- CAF (@CAF_Online) 23 février 2018