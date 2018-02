Angola: L'Angola et la FAO signent un accord de partenariat

Luanda — La République d'Angola et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) ont signé un accord de partenariat à Rome, en Italie, pour améliorer la présence de cette agence internationale dans le pays et renforcer les services agricoles en Angola.

L'information a été publiée vendredi à Luanda par le représentant de la FAO en Angola, Mamoudou Diallo, après une audience avec le président du parlement angolais, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Selon le diplomate, en fin de mission dans le pays, avec la signature de cet accord, plus de techniciens angolais iront directement à la représentation de la FAO en Angola et seront formés "in loco" par des experts de l'ONU.

Dans le cadre de ce partenariat, il a indiqué que des programmes seront développés au niveau provincial, avec le soutien financier du gouvernement angolais, de la FAO et d'autres partenaires, pour stimuler les services agricoles en Angola.

La FAO est une agence des Nations Unies qui mène des efforts internationaux pour éliminer la faim. Servant des pays développés et en développement, la FAO fonctionne comme un forum neutre dans lequel toutes les nations se retrouvent égales dans la négociation d'accords et la discussion des politiques.

La FAO est aussi une source de connaissances et d'informations et aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, en assurant une bonne nutrition et une sécurité alimentaire pour tous.