Togo: Avide d'argent, il se fait escroquer 54 millions de F CFA par un Charlatan

Sans hésiter le commerçant a commencé à vendre tous ses biens et contracté des dettes auprès de ses collègues pour un montant global de 52 millions qu'il a envoyé par Western Union et Wari.

Le charlatan sachant que le commerçant était âgé de 71 ans, lui a demandé de sortir 71 moutons, 71 vaches et 71 chameaux en guise d'offrande, avant de lui demander d'acheter une caisse à l'intérieur de laquelle il mettra un tissu blanc qui se transformera en milliard de francs Cfa quelques jours plus tard.

Voilà ce que ça coûte parfois la course effrénée à l'argent et au gain facile. Et notre pauvre commerçant l'a appris à ses dépens.

