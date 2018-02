Togo: La machine anti-corruption en marche

La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a lancé jeudi les bases d'une coordination entre elle et tous les organes de contrôle et de lutte contre la corruption. Cette coordination regroupera le secteur public, le secteur privé et la société civile.

L'occasion a permis à Essohana Wiyao, président de cette institution, de se prononcer sur le tout récent classement de Transprency International sorti il y a trois jours.

Le Togo est classé 117ème sur 180 pays. Ce classement sont en régression par rapport aux dernières années, notamment 2016 (116ème) et 2015 (115ème). Cependant, il conserve ses 32 points sur un total de 100.

Selon lui, à défaut de ce qu'on cherche, on se contente de ce qu'on a. le Togo n'est pas pays le plus corrompu et il n'est pas non plus le pays le moins corrompu. Mais, il espère voir un résultat meilleur que celui-ci l'année prochaine. C'est l'espoir qu'il nourrit dans la coordination qu'il vient de lancer.