Congo-Kinshasa: Ramazani Shadary - Zoom sur une gestion saluée de la sécurité intérieure

Quatorze mois à la tête de la Vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary qui a cédé son fauteuil à Henri Mova Sakanyi, vendredi 23 février, aura été l'un des rares Ministres de l'Intérieur que le pays ait connu ces dernières années avec un bilan largement positif dans l'opinion.

Aussitôt nommé, il a relevé le défi de pacification du Grand Kasaï en proie à la milice terroriste Kamuina Nsapu. Une mission qui a conduit aux opérations d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. La formation de la police a été son cheval de bataille pour le maintien de l'ordre public dans le respect des droits de l'homme.

Près d'une décennie après le conflit sanglant entre pygmées et Bantous dans le Tanganyika, c'est grâce à son approche pacifique axée sur le dialogue qu'aujourd'hui les frères ennemis d'hier dans le Tanganyika vivent ensemble.

C'est grâce à sa stratégie pacifique que le feuilleton Né Mwanda Nsemi et ses adeptes qui affrontaient les forces de l'ordre s'est terminé en 2017 dans la Ville-Province de Kinshasa.

L'élu de Kabambare a, par trois fois, effectué des missions en Ituri pour pacifier les cœurs des membres des communautés Lendu et Hema. Tout récemment, il a pris le risque de se rendre au front de Djugu dans la même province pour réconforter la population au nom du Chef de l'Etat après les massacres du début du mois de février en cours.

C'est à lui que revient l'exemption des visas pour les officiels congolais et sud-africains, détenteurs des passeports de service. Aussi, a-t-il le mérite d'avoir convaincu à coup d'arguments les Députés et Sénateurs sur les innovations de la loi électorale qui conduira, dans quelques mois, le pays aux élections.

Stratège en matière de gestion pacifique des conflits, il a récemment résolu la crise intense qui a paralysé l'Assemblée provinciale du Bas-Uélé pendant une année et 4 mois.

Il a, également, organisé le séminaire national de formation des 64 maires et maires adjoints de 32 villes du pays, ainsi que de 425 AT et ATA de 145 territoires qui composent la République Démocratique du Congo.

Emmanuel Ramazani Shadary laisse à chaque administrateur de territoire titulaire une camionnette 4 fois 4 de marque NISSAN pour l'itinérance, don du Chef de l'Etat. Attaché à son Parti le PPRD, à chaque déplacement à l'arrière-pays, il n'a jamais manqué d'écouter la base du parti et redynamiser ses structures en prévision des élections.

Conciliant et courtois même envers les adversaires politiques, Emmanuel Ramazani Shadary est un rassembleur et digne de confiance au sein du PPRD et de la Majorité Présidentielle.

Il jouit de la confiance du Chef de l'Etat, selon des sources sûres. Son départ du Ministère de l'Intérieur n'augure-t-il pas un lendemain meilleur ? L'avenir le dira.

La Pros.