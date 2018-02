"S'il y a à me donner, c'est maintenant le moment au lieu d'attendre lorsque je serai inerte dans le cercueil. Car, je n'entendrai pas vos discours et je ne verrai pas vos gerbes de fleurs".

Pour le patron de Bana OK, cette année se présente comme une véritable aubaine pour célébrer avec faste un double anniversaire, à savoir : son anniversaire de naissance et son jubilé d'Or après 60 ans de carrière glorieuse.

Menacé par le poids de l'âge et surtout par la maladie des jambes, Lutumba se sent obliger d'abandonner sa guitare et se reposer.

Auteur, parolier et compositeur des chansons de haute facture, ce virtuose guitariste qui n'a plus rien à prouver au monde, n'attend que sa mort prochaine.

A 80 ans, ce peintre de la société a tout vu, tout connu et surtout a marqué son temps grâce à sa sagesse aigue et légendaire dont certaine relève de valeur comparable à un évangile biblique.

Le doyen et sage de la musique congolaise s'attend à un événement de grande envergure au cours duquel il sollicite le soutien et l'accompagnement des autorités du pays.

Ce 19 mars 2018, le Poète Lutumba Simaro va déposer définitivement sa guitare rythmique magique qu'il a su bien gratter et émerveiller les mélomanes pendant plus de 60 ans de vie de scène. Ce sera à l'occasion de la célébration de ses 80 ans d'âge qui s'annonce époustouflante à Kinshasa.

