Afrique: Femme africaine - Le groupe de presse AllAfrica Global Media célèbre la journée le 5 mars à Abidjan

Ils démontreront la nécessité de promouvoir la participation politique, le leadership et l'autonomisation des filles et des femmes africaines mais aussi montrer comment l'autonomisation des femmes peut-elle être vecteur d'émergence.

Enfin, l'occasion sera donnée à Abidjan de démontrer un leadership et un engagement de haut niveau pour, d'une part, fixer des priorités d'action, et d'autre part, indiquer les voies et moyens idoines pour donner la chance aux filles d'accéder à une éducation de base et une formation de qualité.

Ensuite remobiliser les partenaires, générer des promesses d'actions et évaluer l'impact de l'éducation des filles et des femmes en milieu rural sur leur autonomisation.

La rencontre d'Abidjan s'assigne 3 objectifs principaux. Il s'agira d'abord de mobiliser les parties prenantes, en particulier les organisations de défense des droits des femmes et les femmes elles-mêmes, au niveau local et accroître la sensibilisation.

Pour cette édition, l'évènement sera exceptionnellement organisé 3 jours avant la Journée du 8 mars. Elle verra la participation de hautes personnalités africaines de la vie politique, économique et sociale qui œuvrent pour la cause féminine.

Après Bamako l'an dernier avec la Première Dame du Mali, AllAfrica Global Media AllAfrica dépose ses valises à Abidjan. Women Agenda (Awa) fait désormais parti des initiatives du groupe de presse panafricain pour consolider les acquis en matière d' « égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes », un des 17 Objectifs du développement durable (Odd) adoptés en septembre 2015 par l'Assemblée Générale des Nations Uni, s.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.