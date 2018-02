Par son soutien, il montre, une fois de plus, l'engagement constant du Gouvernement à la promotion de la femme, à la protection de la mère et de l'enfant, au bien-être des familles », s'est félicité la ministre Mariatou Koné.

Tribune toute trouvée pour rendre hommage au Chef de l'Etat son excellence Monsieur Alassane Ouattara et au premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour leurs efforts constants à l'épanouissement des femmes et des familles ivoiriennes.

Objectif : éduquer et sensibiliser sur les attitudes et comportements à adopter en vue de réduire les risques de la femme en donnant la vie et préparer la future maman à assumer pleinement son nouveau statut dans la société.

Selon Mafonta Touré Diaby, la promotrice de ce salon, cette initiative vise à fournir sur un même espace, des informations utiles et une gamme variée d'offre et de service en vue de permettre aux futures mamans de mieux gérer leurs grossesses.

« Par la maternité, la femme se relève et s'élève. Elle tient dans ses mains l'œuvre de l'avenir et elle en répond ».

