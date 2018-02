Tunisie: Municipales 2018 - Nida Tounes et Ennahdha présents dans toutes les circonscriptions

Tunis — Les partis de Nida Tounes et Ennahdha ont été les seuls partis à avoir présenté des listes dans toutes les 350 circonscriptions des élections municipales prévues le 6 mai prochain, se taillant 64 % de la totalité des listes en lice qui sont au nombre de 1099, selon les statistiques rendues publiques par l'Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) au terme de l'expiration jeudi des délais de dépôt des candidatures.

De son côté, Machrou Tounes a présenté des listes dans 84 circonscriptions, Bani Watani dans 9 circonscriptions, Al Badil dans 4, trois partis qui disputent leur première échéance électorale après avoir été créés en 2016 et 2017. Ils font partie d'une coalition de partis appelée l'Union Civile et engagée dans 43 circonscriptions.

Pour sa part, la coalition du Front Populaire, composée de partis de gauche et de nationalistes arabes, sera représentée dans 132 circonscriptions avec plus de 74 % des listes de coalition engagées (177) alors que la coalition des forces démocratiques ne sera en course que dans deux circonscriptions.

Les listes indépendantes sont au nombre de 897 réparties sur 321 circonscriptions, soit 42 % du total des listes candidates qui sont au nombre de 2173.

Au classement des partis prenant part au scrutin, les mouvements de Nida Tounes et Ennahdha viennent en tête en présentant des candidats dans 350 circonscriptions. Le Front Populaire vient en deuxième position en s'engageant dans 132 circonscriptions, Machrou Tounes à la 3 e place (127 circonscriptions), en tenant compte de son appartenance à la Coalition Civile engagée dans 43 circonscriptions.

Le courant démocratique est en lice avec 72 listes, se classant à la 5e place devant Al Harak, 6e avec 47 listes, Afek Tounes 7e en 46 circonscriptions, le Mouvement du Peuple 8e en se présentant dans 40 circonscriptions et le parti Destourien à la 7e place (32 circonscriptions).

Le parti de la Construction est engagé dans 20 circonscriptions, le parti Socialiste dans 13, Bani Watani dans 9, Al Moubadara dans 8, l'Union populaire républicaine dans 7, Al Badil dans 4, les partis des Générations et la Rencontre démocratique dans 3 et ceux de la Voix du Tunisien et des Verts dans 2 circonscriptions chacun.

Les partis du mouvement des démocrates sociaux, de Tunisie d'abord, d'Al Mustakbal, du mouvement démocratique et du Militantisme national sont représentés chacun par une seule liste.

Au total 57020 candidats sont en lice pour les municipales, selon l'ISIE, dont 4866 sont âgés de moins 23 ans et 24794 entre 24 et 35 ans, soit 52 % de candidats dont l'âge varie de 35 à 52 ans. La loi électorale a exigé la représentation des jeunes de moins de 23 ans dans chaque liste électorale, rappelle-t-on.

Un nombre de 13625 candidats sont âgés de 36 à 45 ans, 11191 candidats âgés de 46 à 60 ans et 2544 dépassent les 60 ans.

Le gouvernorat de Monastir a enregistré le plus grand nombre de candidatures avec 190 listes alors que la circonscription de Tunis 1 se classe dernière avec 20 listes. Sidi Bouzid occupe la 2e place (130 listes) devant Kasserine (128), Sousse (115), Kairouan (106), Gafsa et Mahdia (105).