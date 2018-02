Madagascar: Redonner de l'espoir aux Malgaches

La capacité de réaction de la grande majorité des Malgaches semble s'être émoussée avec le temps. Après avoir traversé toutes les épreuves qu'elle a subies sans rechigner, elle parait aujourd'hui amorphe.

Elle a tout supporté ces dernières années ; la hausse du coût de la vie, l'insécurité ou la corruption omniprésente et en retour, elle n'a pas vu poindre l'espoir de lendemains meilleurs annoncés par ses dirigeants.

Elle est profondément désabusée, mais elle ne désespère pas de voir s'ouvrir un véritable débat sur l'avenir du pays à l'occasion de la campagne électorale à venir.

Redonner de l'espoir aux Malgaches

On dit que les Malgaches sont durs à la douleur et qu'ils sont capables de supporter les pires avanies si cela leur permet d'espérer un avenir meilleur. Jusqu'à présent, leur espoir a été déçu et ils sont passés à une résignation qui ferme la porte à tout progrès.

Les réseaux sociaux ou la libre parole sur les stations privées ont permis d'exprimer les mécontentements, mais cela n'a eu que de faibles résultats. Il n'ya pas eu de discussion permettant de pousser les dirigeants à se préoccuper vraiment des problèmes de la population.

Les citoyens n'ont pas vu émerger de véritables leaders capables de présenter des projets structurés. Ils ont accepté toutes les décisions prises par le pouvoir sans rechigner. Le train de hausses qui a eu lieu au début de l'année n'a pas provoqué d'explosion sociale.

L'augmentation de la facture de la Jirama a été un coup dur pour tout le monde, mais malgré les récriminations, il n'y a pas de véritable révolte.

On annonce que le gel des prix de l'essence va cesser et qu'un accord est survenu entre les pétroliers et les pouvoirs publics. Le contexte est donc très sombre, mais il ne faudrait pas sombrer dans le désespoir.

La période qui s'ouvre est propice à l'instauration d'un véritable débat d'idées. Les intellectuels et les élites se sont jusqu'à présent tus. Les candidats à la prochaine élection présidentielle ont tout le loisir de redonner de l'espoir à une population totalement désabusée.