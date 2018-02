Madagascar: Tana Master Guitar Battle - Un concours ouvert à tous les solistes !

C'est notre humble participation à l'éducation de nos jeunes. Au lieu de perdre leur temps à boire ou à fumer, ils les dépenseront à se surpasser et devenir le meilleur et se démarquer au concours ». Pour tous ces musiciens dans l'ombre, l'occasion est à saisir !

Nous ne demandons pas non plus de frais d'inscription afin que tout le monde puisse participer. Nous voulons seulement donner un coup de pouce à tous ces musiciens, les jeunes en particulier, la chance de montrer au monde qu'ils méritent d'être soutenus.

Les plus jeunes tout comme les plus âgés peuvent donc participer et voir jusqu'où ils peuvent aller. Les participants devront jouer sans accompagnement. Il ne devrait y avoir aucun autre instrument, ni chanteur ni choriste.

Que vous soyez plus à l'aise avec la musique classique, que vous ayez une préférence pour le rock, que vous maîtrisez le jazz, que vous appréciez la musique traditionnelle... tant que vous jouez au six cordes, Tana Master Guitar Battle vous attend les bras ouverts.

