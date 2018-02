Ile Maurice: Allégations de fraude à la State Bank of India - La FSC durcit le ton

Elle n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué émis, la Financial Services Commission (FSC) a commenté la fraude de $90 millions commise à la branche de la Punjab National Bank de Mumbai.

Ses auteurs ont utilisé le service de la branche mauricienne de la State Bank of India (SBI) pour commettre leur délit. La FSC affirme qu'elle prendra des mesures réglementaires nécessaires à l'encontre de ceux susceptibles de porter préjudice à l'honorabilité de Maurice.

«The FSC will take necessary regulatory action against any of its licensee/ approved Officer/ Management Company found to be linked with any illegal, harmful and/or fraudulent practices that may cause any prejudice to the good repute of Mauritius», précise-t-elle dans le communiqué.

Elle a également affirmé suivre la situation de près en collaboration avec la Banque de Maurice, l'Autorité fiscale mauricienne de même que la cellule de renseignement financier.

La FSC dit aussi être en communication constante avec ses homologues internationaux dans le cadre des accords d'échanges d'informations existants.