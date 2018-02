Afrique de l'Est: La communauté est-africaine impuissante face à la crise au Burundi

Et les décisions qui ont été prises l'ont été sur cette base-là. Maintenant, quelle est la position qui sera celle du gouvernement burundais ? Il me semble qu'il serait peut-être un peu trop tôt de se prononcer. En tout cas j'ai déjà fait rapport, j'attends la réaction officielle. »

« Le sommet a considéré le risque qu'il y avait à perdre la main sur le dossier, explique Alain Aimé Nyamitwe, ministre des Affaires étrangères burundais. Et les conséquences que cela aurait pu porter, non seulement au processus mais aussi à la région en général.

Un sommet axé plus spécifiquement sur la santé et les infrastructures. Mais parmi les autres questions à l'ordre du jour : le Burundi, dont l'Ouganda est officiellement le médiateur dans la crise et dont les avancées restent très limitées.

