Madagascar: Evénementiel Sport - Et voici l'OSM Events

Ils sont jeunes et ils sont « sports » ! C'est plus qu'une motivation pour aller de l'avant dans l'organisation d'événements sportifs. Hier, ils ont procédé à la présentation de leur projet, de leur association et de l'équipe.

Menée par Rakotoarisoa André, l'association Organisation sportive de Madagascar vise le développement du sport à Madagascar et surtout le développement du sport via les non licenciés.

« Ces sportifs sont partout, dans la vie de tous les jours comme dans les entreprises, dans les quartiers. Ils ne sont pas forcément dans les clubs et ils veulent faire du sport.

Le club OSM Events s'adresse à eux donc afin de leur donner une plate-forme pour jouer, et aller vers une compétition en bonne et due forme ».

Lors de cette présentation d'hier au Falda Antanimena, cette équipe de jeunes a démontré sa motivation « Nous aurons bientôt une organisation.

Nous avons attendu que les papiers administratifs soient en règle avant de nous lancer ». A la question de savoir s'ils n'entrent pas en concurrence avec les hiérarchies existantes, la réponse est ferme « le sport avant tout et le fair-play suivra ».

Ce lancement d'une association sportive qui va travailler dans plusieurs disciplines sportives pose aussi la question « qui s'occupe de ces écoles de sport, de ces associations qui organisent des événements sportifs ? Sont-elles basées sur la Loi 97-14 ou la loi n°60-133 ? »