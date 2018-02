Madagascar: Journée de la Femme - Le « Vohitra Kanto fihary » au Palais des Sports

La célébration du 8 mars, Journée mondiale de la Femme se tiendra pour Madagascar du 2 au 5 mars, au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Organisé par le ministère de la Population de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) avec Mada Vision comme partenaire technique, l'évènement s'intitule « Vohitra Kanto fihary » ou « Village des talents féminins ».

Pour cette deuxième édition (l'édition 2017 ayant quelque peu été perturbée par le cyclone Enawo), le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme se lance dans un challenge passionnant, celui de : « mettre en avant les femmes qui, par leurs engagements, participent pleinement au développement de Madagascar ».

Effectivement, les 22 régions seront toutes représentées à travers les associations des femmes qui exposeront leur savoir-faire et les rendus de leurs activités génératrices de revenus.

Notons que « Vohitra Kanto fihary » est parrainé par Voahangy Rajaonarimampianina, première dame de Madagascar.

Comme lors de la première édition, le Village des talents féminins proposera aux femmes et aux hommes, attendus nombreux, des animations culturelles diverses, une expo-vente sur une centaine de stands et une rencontre avec les divers partenaires techniques et financiers du MPPSPF (50 stands).

Innovations. Lors de la conférence de presse d'hier, Harilala Ramanantsoa de Mada Vision a mis en relief les innovations que les organisateurs vont apporter à cet évènement : « Cette édition se démarquera des précédentes sur de nombreux points, notamment l'existence de deux espaces dédiés exclusivement aux talk shows avec la présence d'experts et de femmes à succès qui raconteront leurs histoires.

Il y aura un espace pour parler exclusivement de la Santé (on y parlera par exemple de la planification familiale, de l'ostéopathie, ainsi que des maladies auxquelles les femmes sont fréquemment exposées).

Tandis qu'un autre espace sera nettement plus « juridique », car on y parlera des droits de la Femme, des violences basées sur le genre, de l'interruption volontaire de grossesse, etc. »

Par ailleurs, nous présentons nos excuses aux intéressés par rapport à l'erreur qui s'est glissée dans nos colonnes hier, concernant le lieu d'organisation du « Vohitra Kanto fihary », elle se tiendra bel et bien au Palais des Sports et non au Village Voara Andohatapenaka, comme écrit dans l'article d'hier.