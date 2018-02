Madagascar: MIDIRAMA - Entrée de plein pied dans la période électorale

Les semaines, voire les mois à venir nous réservent des surprises. On peut rêver et espérer un débat intéressant d'idées, mais on devrait plutôt craindre les coups bas.

Aux Etats-Unis, c'est une fois de plus la question de la vente des armes sans aucune restriction qui est posée après la tuerie dans un lycée de Floride. Il s'agit de la 291e fusillade dans une école depuis 2013 et l'émotion est à la mesure de l'acte perpétré par ce jeune homme déséquilibré.

La présentation de l'IPC ou Indice de Perception de la Corruption par Transparency International replace sur le devant de la scène, cette corruption que l'on ne peut plus minimiser et qui est une véritable plaie de notre société.

En fait, c'est sur la forme plutôt que sur le fond que ce dernier a pris un certain avantage lors de son émission télévisée. Il n'a pratiquement rien dévoilé sur cet IEM qui doit faire sortir Madagascar de la crise où elle est enfoncée, mais il a su trouver les mots et le ton adéquats pour lancer sa campagne d'information en vue des présidentielles.

