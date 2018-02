Cote d'Ivoire: Transfert money gram - La Banque Atlantique récompense les meilleurs émetteurs

Pour le chef de service animation commerciale représentant la direction de la Banque Atlantique, son institution encourage ses clients à pouvoir faire plus d'envoi. Car, C'est celui qui a lu plus effectué d'envoie d'argent dans notre agence qui a été vainqueur.

Le deuxième et le troisième ont successivement reçu des bons d'achat de 100.000 Fcfa et 50.000 Fcfa. Le cinquième quant à lui est reparti avec un bon d'achat de 25.000 Fcfa.

Ils sont au nombre de 5 personnes répondant aux noms de Diarassouba Matié, Mme Hué, Zogbo Jean Claude, Doumbia Abou et Fofana Ali. Ce sont les heureux gagnants de la tombola organisée par la Banque Atlantique, via son guichet Money Gram Fofana.

