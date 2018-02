Représentant M. Koné Amadou, ministre des Transports, parrain de la cérémonie, Diawarra Samou, chef du service de Communication et des relations publiques, a traduit les encouragements de son patron à Noël Dourey et ses pairs.

Il a aussi dit sa joie quant à la tenue du séminaire sur l'assurance-maladie des artistes qui s'est déroulé à Grand-Bassam et parrainé par Henriette Dagri Diabaté, Grande chancelière de l'ordre national. En projet, le Cape entend organiser « un concert de la paix, comme celui de 1985 » avec la participation d'artistes d'ici et de la diaspora.

« Beaucoup a été fait, mais il en reste encore », a rapporté "ND" en exprimant sa gratitude au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman qui, selon ses dires, « a une convergence de vues avec les créateurs ivoiriens ».

Ils veulent être, de plus en plus, dans leur rôle social ! Celui d'éveilleurs de consciences, de redresseurs de torts, en somme, le rôle de miroir de la société. Eux, ce sont les créateurs réunis au sein du Cercle des artistes pour la paix et l'émergence (Cape).

