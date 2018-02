Cote d'Ivoire: Logements décents à moindre coût - Ouattara baisse les taux des crédits-acquéreurs et de refinancement

L'accès au logement pour les populations va connaître un coup d'accélérateur. En effet, le gouvernement ivoirien a procédé ce 23 février 2018, au 20ème étage de l'immeuble Sciam, au lancement des nouvelles conditions applicables au guichet du Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH).

Toute chose qui s'est matérialisé par la signature de la mise en œuvre de la circulaire n°12 portant nouvelles conditions de financement aux guichets du CDMH.

Dans son intervention, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a expliqué d'entrée que plusieurs initiatives ont été prises pour, non seulement, réduire le prix des matériaux de construction, mais également pour avoir accès à des financements, à moindre coût, afin de permettre aux ménages de bâtir leurs habitations.

Citant notamment la révision des taux d'intérêt du crédit-acquéreur et du refinancement auquel viennent s'ajouter plusieurs mesures et actions importantes prises par l'Etat, au nombre desquelles : l'exonération fiscale en matière de production de logement social et économique ; la facilitation de l'accès des ménages, à revenus modestes, au crédit-acquéreur bancaire ; la production de logements de masses, à l'effet de répondre à la demande des populations ivoiriennes.

Amélioration des conditions du crédit aux populations Selon Adama Koné, parmi les instruments de financement, figure le Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH) qui a été créé afin d'améliorer les conditions du crédit des ménages, pour l'accession à la propriété de l'habitat social et économique, et de concourir au refinancement des crédits-acquéreurs consentis par les banques et établissements financiers.

Le ministre de l'Economie et des Finances a rappelé que le dispositif du CDMH mis en place à sa création, prévoyait le taux d'intérêt du crédit-acquéreur à 9,5% par an pour les clients ; le taux d'intérêt annuel de refinancement pour les banques à 6%.

« En raison des coûts jugés oné- reux pour les banques et pour les ménages, ce dispositif a montré ses limites.

Pour relancer l'attrait des banques au CDMH, le Comité de Gestion a proposé une révision à la baisse des taux de refinancement et du crédit-acquéreur, afin de soutenir la politique de logement social recherchée par le Gouvernement », a fait savoir le ministre de l'Economie et des Finances.

Aussi, le comité a-t’il adopté finalement un taux d'intérêt de sortie de 5,5% contre 6% l'an (assurance y compris) pour les acquéreurs de logement social et économique. Quant au taux de refinancement pour les banques au guichet du CDMH, il est désormais de 2%, avec un barème de refinancement de 90% et 95%.

Et cela, en fonction de la durée du prêt et seuls les crédits de 11 à 20 ans décaissés totalement sont finançables. « Ce taux d'intérêt du crédit-acquéreur de 5,5% l'an permet aux populations d'acquérir des logements décents, à des conditions de crédit bancaire peu onéreux pour les populations.

Il devrait impulser une tendance baissière du taux d'intérêt du crédit immobilier, applicable par les banques en Côte d'Ivoire », a soutenu Adama Koné. Par ailleurs, en ce qui concerne le taux de refinancement de 2% dont bénéficieront les banques, il permettra, a indiqué le ministre, de pérenniser le CDMH.

Il se décompose d'une marge nette bénéficiaire de 1% et du coût de gestion du Fonds estimé à 1%. « Vous n'avez plus de raison d'hésiter avec le taux de refinancement », a lancé Adama Koné à l'endroit des banques.

Ainsi, au regard des avantages importants que représente ces nouvelles conditions de financement pour les trois parties, à savoir le CDMH, les banques et établissements financiers ainsi que les acquéreurs, le gouvernement, a marqué l'accord du Gouvernement, pour l'application de ce nouveau cadre.

« C'est également le lieu d'insister sur la nécessité, pour chacune des parties, de respecter les engagements prévus ainsi que les critères d'éligibilité des ménages et des banques et établissements financiers », a insisté le ministre. Les banques exhortées à accroître les crédits immobiliers.

Avant d'encourager les banques et établissements financiers à profiter de ce nouveau cadre, pour accroitre les crédits immobiliers afin de permettre au maximum des populations ivoiriennes d'avoir accès à des logements décents, à moindre coût. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la politique du président Alassane Ouattara, de mener des actions en faveur du bien-être des populations.

Avant l'intervention du ministre, son collègue de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé, a rappelé que les objectifs visés par le programme présidentiel de logements sociaux et économiques, lancés en 2011, ambitionne la construction de 150 000 logements sur la période 2016-2020. Eligibilité des entreprises au programme présidentiel.

Au nombre des efforts consentis par l'Etat pour favoriser l'accès des populations à un logement décent, se trouvent : la facilitation de l'acquisition de réserves foncières, avec à ce jour, la mobilisation de plus de 600 ha à Songon, Bingerville et Grand-Bassam ; la prise en charge du financement des travaux de Vrd (Voieries et réseaux divers) primaires, pour la viabilisation des différents sites mobilisés ; et l'octroi d'allègements fiscaux aux opérateurs immobiliers, pour encourager l'investissement privé dans le secteur.

« Ces mesures ainsi que les actions concertées ont permis la réalisation, depuis le début du programme à ce jour, de plus de 10 000 logements, dont plus de 4700 ont fait l'objet de remise de clés au cours de l'année 2017 », a relevé Isaac Dé. Précisant que les défis à relever pour l'année 2018 sont d'au moins 10 000 logements à livrer.

A l'en croire, le Gouvernement entend redynamiser le programme en activant quatre leviers essentiels : la maîtrise, la sécurisation et la bonne gestion du foncier ; l'industrialisation de la chaîne de production des logements ; le recours à des promoteurs plus performants avec des capacités techniques et financières avérées ; et la redynamisation des instruments financiers dédiés au secteur de l'habitat, plus précisément le CDMH, le Fonds de soutien à l'habitat et le CTU (Compte des terrains urbains).

Pour le ministre de la Construction, l'activation du mécanisme de refinancement fait partie d'un cadre plus large de mesures arrêtées pour assurer la réussite du programme présidentiel.

Il a fait remarquer que l'année 2017 a enregistré entre autres, l'adoption d'un cahier de charges type par décret, désormais adossé à la réalisation de tous les programmes immobiliers agréés ; le désengagement du ministère de la Construction dans la gestion des comptes séquestres désormais laissés aux banques ; l'assouplissement des conditions d'accès des entreprises au programme de logements sociaux et économiques et aux avantages fiscaux et douaniers afférents.

Désormais, sont éligibles au programme présidentiel, toutes les entreprises capables de produire 100 logements sociaux et économiques à Abidjan ; 50 logements sociaux et économiques à l'intérieur du pays ; 25 logements sociaux et économiques en zone rurale.

« Toutes ces mesures auxquelles s'ajoutent aujourd'hui l'activation du mécanisme de refinancement sont de nature à donner plus de lisibilité, de visibilité et de crédibilité à nos actions et à renforcer la confiance de l'ensemble des acteurs dans le programme », s'est félicité le ministre Dé.

Relevant que depuis 2017, les conditions du crédit immobilier connaissent une amélioration significative avec une baisse des taux, un allongement de la maturité des prêts et une augmentation du volume de financement dédié au logement, en concurrence aux autres secteurs de l'économie.

Selon lui, l'Etat, en jouant ainsi sa partition, entend donner aux acteurs du secteur toute leur place et tous les moyens de jouer pleinement leur part dans le succès du programme.

Quant à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbefci), par la voix de Lala Moulaye, première vice-présidente, a salué la signature de la circulaire n°12 portant nouvelles conditions de financement aux guichets du CDMH qui permettra aux banques de contribuer davantage au programme présidentiel de logements.