Cote d'Ivoire: GEPCI / Ousmane Sy Savané - "Nous voulons être une vraie vitrine de l'information"

Les contenus seront plus variés. Les espaces sur le portail seront plus variés. Surtout, l'éditorial sera beaucoup plus outillé. En tout cas, nous avons beaucoup d'ambitions. Nous avons foi au projet et nos lecteurs seront satisfaits d'ici très peu de temps.

Nos différentes offres sur le portail sont adaptées au-fur-et-à-mesure aux besoins. Nous avons constitué des packs. Il y a des packs de quotidiens et d'hebdo qu'on peut acheter ensemble. Il y a des abonnements, des achats ponctuels et des espaces de Pub. Il y a aussi des comptes qui seront ouverts pour les Institutions.

J'avoue que c'est une satisfaction pour nous et je voudrais vraiment féliciter et remercier ceux qui nous ont rejoints, dès les premiers jours. En tout cas, nous avons l'assurance que, d'ici quelque temps, ce sera la seule porte d'entrée pour avoir accès aux contenus des journaux.

Et puis, nos rédactions viennent en soutien à l'équipe de rédaction du portail. Ce qui nous permet d'être à jour au niveau des informations. Nous avons également un Comité éditorial au-dessus, composé de 4 membres qui contrôle et oriente les actions de la rédaction.

Il y a une semaine que le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) lançait son portail numé- rique : www.pressecotedivoire.ci. Ousmane Sy Savané, 1er vice-président (Gepci) et chef du projet, dresse dans cette interview, le bilan des premiers jours du portail et invite les éditeurs encore hésitants à adhérer au projet

