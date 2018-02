Le Directeur général des impôts (DGI) a affiché, jeudi à Agboville, son optimisme quant à l'objectif de recettes assigné à sa direction au titre de l'année 2018. Un défi qui peut être relevé avec l'engagement et la détermination de l'ensemble des 4500 agents sur l'ensemble du territoire national.

«L'objectif de recettes assigné à la DGI au titre de cette année est de 2264 milliards. 2264 milliards sont à notre portée si nous faisons preuve d'engagement, de détermination et surtout d'envie de faire et de bien faire», a déclaré Ouattara Sié Abou, lors d'une rencontre d'échanges avec la direction régionale des impôts d'Agboville.

En présence des agents venus des régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé, l'ancien directeur d'opérations des assiettes s'est montré enthousiaste de pouvoir compter sur ses collaborateurs pour relever les défis non seulement pour faire honneur à la DGI mais aussi «aux autorités qui nous ont fait confiance».

A l'étape 2 d'une tournée initiée par la DGI, Ouattara Sié Abou a dit être venu pour s'acquitter d'un devoir, saluer ses collègues de la direction régionale, les féliciter au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire pour le travail accompli, souvent dans des conditions difficiles.

Accompagné de ses plus proches collaborateurs dont le directeur général adjoint Aboubakari Cissé, le DGI n'a pas occulté les difficultés rencontrées l'année dernière par l'institution dont il a la responsabilité.

Des difficultés en termes de mobilisation des ressources malgré les efforts déployés par les uns et les autres. Face à cette insuffisance et surtout devant toute la bonne volonté des femmes et des hommes qui animent cette régie financière, il a décidé de venir à la rencontre de ses collaborateurs et collègues, «échanger avec eux sur nos difficultés mais aussi sur nos défis et nos espoirs».

Une visite «de courtoisie» et «d'échange» pour recueillir les attentes et partager avec eux sa foi de faire de 2018 «une année d'espoir, d'espérance, qui doit nous permettre d'oublier les difficultés de l'année 2017».

Je suis venu, a-t-il dit, partager cette foi avec vous, cette envie de réussir, cette envie de relever les défis avec l'ensemble des collègues de la direction régionale d'Agboville.

Pour cette tournée de mobilisation et de sensibilisation, Ouattara Sié Abou a tenu à féliciter la direction régionale d'Agboville qui a dégagé un écart positif de plus de 21 millions F CFA sur un objectif global de 4,291 milliards F CFA au titre de l'année 2017.

Pour l'année 2018, le patron des impôts a affirmé sa foi de voir le directeur régional, Amani Kouassi et ses collaborateurs, atteindre le nouvel objectif de 5,3 milliards. «Je n'ai pas peur de cet objectif et je sais que vous n'avez pas peur. Je sais que vous pouvez atteindre l'objectif et même faire 6 milliards FCFA», a-t-il indiqué.

Ajoutant que la DGI entend mettre en place une politique de proximité avec la direction régionale d'Agboville et l'ensemble des directions régionales du pays et surtout prendre des engagements avec elles pour les défis à relever.

«Je viens sceller un pacte avec la direction régionale d'Agboville, un pacte de travail, un pacte d'engagement, un pacte pour relever les défis qui nous attendent au titre de l'année 2018 qui sont énormes mais qui sont à notre portée», a confié le directeur général.

Les précisions du DGI sur les remous La rencontre avec les agents des régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé a été une occasion pour le Directeur général des impôts de revenir sur les remous au sein de la maison. Ouattara Sié Abou a déploré que les problèmes n'aient pas pu être réglés dans la maison.

Parce qu'a-t-il précisé, «ce n'est pas sur la place publique que la DGI a appris à régler ses problèmes». Il a donc exhorté ses collaborateurs à apprendre à gérer les questions internes en famille. Mais surtout, il a tenu à démentir certaines allégations sur les cas de certains agents soumis à des mesures conservatoires.

«Quand vous êtes un chef de famille comme moi, vous êtes DG et qu'il y a certaines informations qui fusent, vous avez l'obligation de rassurer les autorités et aussi l'autorisation d'aller en profondeur. C'est dans ce cadre que nous avons engagé un certain nombre de travaux.

J'en profite pour vous dire que des mesures ont été prises, des mesures conservatoires. On a commencé à annoncer que le DG a déjà sanctionné. Je dis, je n'ai sanctionné personne.

Ce sont des mesures conservatoires concernant des points et des postes de travail sur lesquels nous avons l'obligation d'apporter des réponses. Mais en même temps, il faut traiter ces questions avec sérénité, sans passion», a-t-il expliqué.

Des mesures prises, a-t-il précisé, dans le souci de veiller à l'image de la maison dont il est le garant et aussi d'éviter de jeter l'opprobre sur celle-ci.

Il a donc demandé à ses collaborateurs de revenir aux fondamentaux (discrétion, efficacité) qui fondent la direction générale des impôts et à ne pas désespérer. «Le beau temps ne vient qu'après la pluie. Il faut accepter qu'il pleuve et que le tonnerre gronde.

Parce que le beau temps arrivera et c'est ensemble que nous allons créer ce beau temps en nous recontrant sur notre mission première», a souligné Ouattara Sié Abou. Des échanges fort appréciés et enrichissants pour le directeur régional Amani Kouassi et ses collaborateurs.

Tout en soulignant l'approche managériale de leur patron, ils ont tous pris l'engagement de travailler en synergie pour atteindre les objectifs assignés à la DGI.

«C'est une source de motivation supplémentaire pour nous. Le fait que le DGI vienne vers nous, recueillir nos préoccupations et décider d'y apporter des solutions est vraiment motivant», s'est-il réjoui. Au terme de cette rencontre, la Direction régionale a remis un livre blanc au Directeur général des impôts.