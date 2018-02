Cote d'Ivoire: Retard dans la recherche technologique/ Dr Sangaré Yaya - "Nous allons apporter notre appui dans le secteur"

I l n'y a pas de doute. Les chercheurs dans le domaine des technologies et de l'innovation applaudiront des deux mains lorsqu'ils entendront la nouvelle.

En réponse à la critique de la Banque mondiale relative au retard observé par la Côte d'Ivoire dans la technologie et l'innovation, le Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres) a décidé d'orienter ses financements dans le secteur.

L'annonce a été faite hier par le secrétaire exécutif du Programme, Dr Sangaré Yaya, à l'occasion du point de presse lié au lancement des activités marquant les 10 ans de l'institution. « Ces 10 dernières années, nous avons alloué la plus grande partie de nos ressources au financement de la recherche académique, à la recherche fondamentale.

Cette recherche est importante mais l'impact sur le développement socio-économique du pays est faible. Vous savez que le dernier rapport de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur le retard technologique de notre pays et la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien.

Or pour qu'il y ait émergence, il faut que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans une dynamique d'innovation technologique comme les pays du sud est d'Asiatique. », a indiqué Dr Sangaré.

Avant d'ajouter que le Pasres souhaite participer activement à cette dynamique d'innovation technologique au cours des prochaines années.

Bien avant cette annonce, Dr Sangaré Yaya a pré- senté le bilan du Programme qui, a-til rappelé, est le fruit de la coopération ivoiro-suisse. Mis en place en juin 2015, c'est en 2008 que l'institution, a-t-il relevé, a débuté véritablement ses activités.

Ainsi, pendant ces 10 années, le Programme, selon son secrétaire exécutif, a financé 187 projets de recherche dans 10 domaines scientifiques, allant des sciences exactes, à l'agriculture et la sécurité alimentaire en passant par les sciences médicales, sciences juridiques, etc.

Et, ce n'est pas tout. Le programme a aussi attribué des bourses à des jeunes chercheurs, renforcé les capacités des chercheurs en rédaction d'articles scientifiques, financé le déplacement des chercheurs pour participer à des colloques internationaux, équipé des laboratoires et stations de recherche et organisé des conférences sur des thématiques d'intérêt national.

Toutes ces actions, a souligné Dr Sangaré Yaya, ont été réalisées conformément aux missions assignées au Pasres.

A savoir : contribuer au financement régulier et pérenne de la recherche en Côte d'Ivoire ; former des ivoiriens au management d'un fonds compétitif et aider le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à créer un fonds national pour la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire.

Toute chose qui a fait dire au conférencier que le « Pasres est donc venu pour combler un vide ». Aussi, s'est-il félicité que le Programme ait « tant bien que mal essayé d'apporter sa modeste contribution au développement de la recherche en Côte d'Ivoire ».

D'où le thème des festivités marquant ces 10 ans : « 10 ans d'appui à la recherche scientifique et au développement de la Côte d'Ivoire ».

Au menu de ce bilan qui s'étendra sur toute l'année, des rencontres scientifiques internationales, des ateliers de formation, des journées scientifiques, des confé- rences thématiques, des distinctions, etc.

Avant l'intervention du secrétaire exé- cutif, le Pr Koné Inza, représentant du directeur général du centre Suisse de recherche en Côte d'Ivoire, le Pr Adohi Krou Vivianne, présidente du conseil scientifique et le Pr Biaka Zasseli Ignace, ont unanimement salué les performances réalisées par le Pasres en 10 ans d'existence.