Cote d'Ivoire: Gestion des aires protégées - Quatre parcs nationaux reçoivent un milliard fcfa

Les parcs nationaux d'Azagny et du Mont-Sangbé font désormais partie des aires protégées béné- ficiant du soutien financier de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire (Fprci). Ils regagnent ainsi une liste sur laquelle figuraient déjà les parcs de Taï et de la Comoé.

Le jeudi 22 février 2018, ces quatre aires protégées ont reçu un financement d'un milliard FCFA. Ce, par le biais de la Fprci qui a octroyé le montant indiqué à l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr).

La convention de financement entre les deux entités a été paraphée au cabinet de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, Anne Désirée Ouloto, au Plateau.

Elle a indiqué que ces fonds sont destinés au financement des coûts récurrents pour la mise en œuvre des plans d'opération au titre de l'année 2018 de ces parcs.

Et cela, a ajouté la commissaire du Gouvernement, est possible « grâce au mécanisme de conversion de dette conclue entre la Côte d'Ivoire et la France et l'Allemagne, qui fait que les parcs nationaux de Taï et de la Comoé bénéficient depuis 2015, à travers la Fprci, respectivement d'un appui annuel de 400 millions et 300 millions FCFA ».

A ces deux parc, at-elle salué, s'ajoutent cette année, les parcs d'Azagny et du MontSangbé, qui recevront chacun 150 millions FCFA.

Tout en remerciant les partenaires français et allemands, Anne Ouloto les a invités à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du nouveau schéma de planification du Programme cadre de gestion des aires protégées (PCGAP), en cours de finalisation.

Bernard N'Doumi, président du conseil d'administration de la Fprci, a rappelé que du deuxième semestre de 2014 à ce jour, la Fprci a accordé à l'Oipr, une subvention de près de 2,37 milliards FCFA. Ajouté au milliard pour l'exercice 2018, cela, a-t-il déclaré, donne un coût global de 3,37 milliards FCFA.