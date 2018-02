Cote d'Ivoire: Agbnéby/Tiassa / M'bolo Martin remet des chèques d'une valeur de plus de 54 millions à différentes couches sociales

54 millions 350 mille francs Cfa. C'est le montant total de l'ensemble des chèques qu'a remis M'bolo Martin, président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, à 500 élèves pour leurs prises en charge scolaire, à 34 personnes malades et indigentes, à deux Ongs dans le cadre d'un programme d'alphabétisation et à 5 clubs sportifs en guise de subvention.

C'était le jeudi 22 février dernier à l'esplanade du siège du conseil régional à Agboville. Les élèves qui se sont taillé la part du lion ont reçu la bagatelle somme de 25 millions suivis par les personnes malades et indigentes qui se frottent les mains avec 21 millions 550 mille francs.

Quant au programme d'alphabétisation qui s'étend à 20 villages s'est vu octroyé la somme de 6 millions quand les 5 clubs qui ont bénéficié de la subvention du conseil régional part avec 1 million 800 mille francs CFa.

Répondant à la requête du porte-parole des bénéficiaires, M'bolo Nando Matrin, président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, dit être en phase avec les récipiendaires qui demandent un accroissement du nombre de bénéficiaires les années à venir.

Toutefois, leur a-t-il expliqué, l'infime budget à lui alloué dans le cadre du budget d'investissement s'avère insuffisant. Mais conscient du besoin immense des populations, il dit faire des 'gymnastiques' pour procéder à une imputation sur le budget de fonctionnement pour pouvoir faire les investissements.

Non sans dévoiler qu'il est en attente de 362 millions de la Banque mondiale en plus des 300 millions déjà disponibles pour l'autonomisation de la femme et du jeune de l'Agnéby-Tiassa.

« Nous sommes obligés de prendre un peu sur le budget de fonctionnement qui est estimé à 443 millions pour l'ajouter à celui de l'investissement qui est de 746 millions qui s'avère insuffisant pour pouvoir faire les investissements.

Mais comme il y a les élections et que je sais que vous allez me voter massivement alors au prochain mandat on pourra faire ce que vous demandez. », a conclu le député-président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Cette action caritative du conseil régional, selon Eba Assandé Martial, premier vice-président dudit conseil, traduit la volonté de son conseil de mettre l'homme au cœur de ses actions car, toujours selon lui, sans l'homme, les routes, les ponts, les hôpitaux etc. ne serviront à rien.