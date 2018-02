Cote d'Ivoire: Culture et developpement

On voit chaque jour les conséquences d'une jeunesse qui court vers la mort en tentant d'accéder aux rivages de l'occident et d'une grande partie de cette jeunesse qui combat tout développement du football en Afrique en vivant que pour les clubs européens.

Sauf un enracinement dans sa culture évitera la poursuite vaine d'une vie à l'occidental trop chère pour ses revenus. Et ce n'est pas surprenant qu'aucun « toubab » ne se plaint de l'Occidentalisation à outrance de notre continent presque obligé de vivre comme un européen, sachant que cette mode de vie profite avant tout à l'économie, au social, à la culture et même aux sports de leur continent.

Quand on se prend pour un fonctionnaire international à Washington et qu'on est en réalité un haut fonctionnaire à Bangui, il est clair que la vie sera pénible et que la tentation de la corruption sera permanente.

Mais les Africains exagèrent. Tous veulent vivre comme dans la tête d'un Parisien de la classe moyenne et supérieure. On comprend alors les tensions financières dans les comptes financiers.

Dès qu'il rentre chez lui à la maison, le japonais « enlève » ses habits occidentaux et se transforme en japonais. Exactement le contraire de l'Africain moderne, pas l'Africain sans verni. Léopold Sédar Senghor a dit que la culture est enracinement et déracinement. C'est exact.

L'Afrique moderne fait de la culture une théorie et non une pratique. C'est en changeant de mentalité, donc prenant en compte, sa culture de matière pratique au quotidien qu'on entre dans le développement.

Et le développement africain se trouve dans le même dilemme. Tout se dit par les Occidentaux, ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour nous développer et nous émerger.

Deuxièmement : faire connaitre ces ouvrages du monde extérieur. Principalement des spécialistes français. Si en France, on lit énormément, la priorité est accordée aux ouvrages de leur pays et ceux des auteurs vedettes, édités par de grands éditeurs.

Aucun de ses ouvrages n'a guidé nos dirigeants politiques, financiers pour en faire sien. Deux causes principales ont milité en la défaveur de ces ouvrages de contenu important. Premièrement : ceux qui doivent les lire les principaux destinataires, ne lisent pas ou n'ont plus le temps de lire.

