Togo: Opération « allons réclamer nos sous » du MEET le 02 Mars prochain

Pour justifier cette opération le MEET et son président, Komlan Adougo, disent avoir constaté « avec un profond regret l'indifférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Direction des Bourses et Stages face à la question de la sortie de la première tranche des bourses et allocations des étudiants qui normalement devrait être disponible avant le début des examens ».

Ce mouvement, après avoir marqué un temps d'observation de presque un mois et face à l'inaction des autorités, revient au devant des choses, annonçant un sit-in pour le Vendredi 02 Mars prochain, devant les locaux du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche à 10h00 dans le quartier administratif face au CASEF.

