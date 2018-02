Togo: Les dessous d'un report des discussions à une date ultérieure

Même désaccord autour du second point portant sur le retour à la Constitution de 1992 et surtout de la fameuse phrase, « En aucun cas nul ne peut faire plus de deux mandats ».

Toutefois, déclarait hier, l'ambassadeur du Ghana au Togo, Daniel Ossei, également membre du groupe de la facilitation, « le Ghana est toujours disposé à poursuivre la facilitation ». Mais, à son avis, « on ne peut pas demander à un président de la République de laisser son pays et être ici toutes les 24 heures... ».

De sources officielles, ces discussions pourront reprendre après deux semaines de pause. Et cette pause est justifiée par l'agenda du facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Celui-ci devrait entamer à compter de ce samedi, une tournée européenne et américaine.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.